Produkte, Musik und Gottesdienst : Das bietet der Marktplatz der Hilfe

Die Vertreter einiger karitativer Gruppen stellten ihre Aktivitäten bei der 17. Ausgabe des Marktplatzes der Hilfe vor. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Am 27. November findet der karitative Weihnachtsmarkt zum 17. Mal in der Gemeinde Schermbeck statt. Es geht darum, Erlöse für Bedürftige zu sammeln. Was Besucher erwartet – und welche Corona-Regeln gelten.

Der Marktplatz der Hilfe, ein karitativer Weihnachtsmarkt, der im Jahr 2007 mit dem Ehrenamtsfonds des Kreises Wesel ausgezeichnet wurde, wird am 27. November zum 17. Mal unter dem Motto „Wir helfen anderen...helfen Sie uns helfen“ veranstaltet. Zwischen 10 und 18 Uhr treten 11 karitative Gruppen mit etwa 100 ehrenamtlichen Kräften an, um die Besucher auf die nahende Weihnachtszeit einzustimmen und durch den Verkauf von Produkten einen Erlös zu erwirtschaften, der ganz unterschiedlichen bedürftigen Adressaten zugeführt wird.

„Da wir den Marktplatz der Hilfe nur unter strikter Einhaltung der 3G-Regeln durchführen, war es nicht mehr möglich, dies rundum die Ludgeruskirche zu tun“, erläuterte der Initiativkreis-Sprecher Werner Gertzen die Verlegung des Marktplatzes auf den Parkplatz und die Wiese hinter dem Pfarrheim an der Erler Straße. Da sei es möglich, bei nicht vollständig geimpften oder genesenen Personen die Tests zu kontrollieren, die nicht älter als 48 Stunden sein dürfen.

Info Erinnerung an einen Gründer Gedenken Die Organisatoren des Marktplatzes der Hilfe gedachten bei der Vorstellung dem im Oktober verstorbenen Klaus Schneider. Er gehörte im Jahr 2004 zum Initiativkreis der Veranstaltung. Schneider scharrte einen Kreis von Personen um sich und war bis 2013 Sprecher des Initiativkreises. Dann übernahm Werner Gertzen diese Aufgabe. Idee Der Initiativkreis wurde gegründet, als die Werbegemeinschaft die Kosten für die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in die Höhe schraubte. So hätten die ehrenamtlich arbeitenden Vereine nur noch mit Verlusten ihre Stände betreiben können.

Die Organisatoren Werner Gertzen, Hildegard Franke und Klaus-Peter Franke freuen sich über die Teilnahme mehrerer Gruppen. Um 11 Uhr eröffnet der stellvertretende Bürgermeister Uli Stiemer im Beisein zweier Pfarrer und des Nikolaus Manfred Knappernatus das Fest. Der in früheren Jahren übliche musikalische Auftritt eines Chores muss wegen entsprechender Corona-Auflagen entfallen. „Ich freue mich wahnsinnig, wieder viele Kinder zu sehen und sie mit Süßigkeiten verwöhnen zu können“, ist auch Nikolaus voller Vorfreude auf die Begegnung mit zahlreichen Kindern, denen er bei dieser Gelegenheit auch etwas von der Bedeutung des heiligen Mannes erzählen möchte. Danach lädt der stellvertretende Bürgermeister zum Bummel über den Marktplatz ein.

Der von zahlreichen Ehrenamtsgruppen veranstaltete Markt unterstützt Menschen, die der Hilfe dringend bedürfen, sowie Projekte, die soziale Aufgaben in Deutschland oder in fremden Ländern in Südamerika, der Dominikanischen Republik und Indien erfüllen. Mit ihren Ständen beteiligen sich die Kolpingsfamilie, das Kinderferienlager KiFeLa, die Gesamtschule, das Frauenteam Schermbeck, das Lühlerheim, der Kindergarten Stenkampshof, die Pfadfinder, die Indien-Gruppe, der Partnerschaftskreis San Cristobal und die von der Familie Cornelis vertretene Welthungerhilfe.

Die Cafeteria ist in diesem Jahr nicht geöffnet: So entfällt auch der früher übliche Kuchenverkauf. Das Verkaufsangebot reicht von A wie Adventskränze und C wie Chicken Marsala Curry über N wie Näharbeiten bis Z für zarte Pralinenkreationen. Ob Bastelarbeiten, Dekoartikel oder Geschenkartikel, kunsthandwerkliche Kreationen oder Schmuck- und Zierkerzen, ob selbstgemachte Leckereien wie Pralinen, Liköre oder Plätzchen: Beim Bummel über den Markt bleiben keine Wünsche offen.

Auf dem von fleißigen Händen liebevoll und weihnachtlich geschmückten Marktplatz gibt es im Laufe des Tages auch Auftritte von Musikgruppen. Um 14.30 Uhr spielt das Nachwuchsorchester der Blaskapelle Einklang unter der Leitung von Ingrid Brinkmann. Um 17 Uhr präsentiert die Blaskapelle Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit. Begleitend zum Marktplatz der Hilfe lädt die Ludgerusgemeinde ein, an diesem Tag für einige Momente dem Trubel der Geschäftigkeit zu entfliehen und in der Ludgeruskirche eine kurze musikalische Auszeit zu nehmen.

Um 13 Uhr lädt der Kirchenmusiker Josef Breuer zu einem Orgelkonzert in der nahen Ludgeruskirche ein. Die Kirchenmusikerin Nicola Kotulla-Kozole steuert um 14 Uhr am E-Piano Musik zur Meditation und Entspannung bei. Um 15 Uhr findet eine Orgelführung für die Kommunionkinder statt. Die Teilnehmer treffen sich am Aufgang zur Orgelhühne. Um 16 Uhr findet in der Kirche eine Einstimmung auf den Advent statt. „Sing mit!“ heißt es um 17 Uhr. Zu diesem Gemeinschaftssingen sind auch die Firmlinge dieses Jahres eingeladen.