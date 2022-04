Neue Veranstaltung in Hamminkeln : Musikalischer Spaziergang kommt gut an

Die Band Zeligs rockte und spielte Chansons in der Brennerei Bovenkerck. Foto: Thomas Hesse

Ringenberg Die Musikschule Hamminkeln wollte unbedingt ihre beliebte, aber wegen Corona ausgefallene Veranstaltung wiederbeleben. Was im Winter nicht gelang, wurde erstmals als Frühlingsversion präsentiert. Die Resonanz war groß.

„Vier Orte – vier Konzerte“ war die Veranstaltung am Sonntag überschrieben. Sie ist altbewährt und doch neu. Denn eigentlich firmiert der launige musikalische Gang durch Ringenberg, also dem Ort, an dem die Musikschule Hamminkeln untergebracht ist und mit ihren Schülern musiziert, als Winterspaziergang. So ist er bekannt und sehr beliebt. „Jetzt haben wir den Frühlingsspaziergang geschaffen, den wir dieses Jahr als Ersatz für den zwei Jahre lang ausgefallenen Winterspaziergang durch Ringenberg auf den Weg bringen“, sagte Ulrich Ingenbold von der Musikschule. Denn bis zum Winter habe keiner mehr warten wollen und so hätten sich die Akteure für einen musikalischen Frühlingsspaziergang entschieden.

Wie im Winter führt auch die Frühlingsversion an die vier attraktiven Orte im Dorf: die evangelische und die katholische Kirche, natürlich das Schloss Ringenberg und die alteingesessene Brennerei Bovenkerck. In bewährter Art wurden die kulturellen Orte von Lehrern und Freunden der Musikschule bespielt. Musikschulleiterin Kerstin Loskamp konnte zufrieden sein.

Schulleiterin Kerstin Loskamp spielte im Rittersaal des Schlosses Querflöte. Foto: Thomas Hesse

Info Musikschule hat rund 700 Schüler Standort Die Musikschule Hamminkeln ist an der Zingelstraße in Ringenberg beheimatet. Sie wurde im Jahr 1969 gegründet, die Schülerzahlen reichen bis 700. Angebot Drei Unterrichtsorte werden bespielt: Hamminkeln, Ringenberg und Brünen. Zwölf Instrumentalfächer, zwei Elementarbereiche und ein Chor musizieren unter dem Dach der Musikschule.

Die Besucher nahmen die abwechslungsreiche Musik gerne an. Endlich wieder Live-Musik, hieß es oft. Zum Beispiel begab sich ein Trio mit dem kolumbianischen Gitarrenlehrer Luis Hormaza im Rittersaal auf eine spannende Reise ins musikalische Südamerika. Kerstin Loskamp als Querflötistin und Percussionist Dieter Bergmann mit temporeichem Solo präsentierten verschiedene Musikrichtungen – mal temperamentvoll, mal mit schwermütigen Klängen, dann poppig mit dem Klassiker „Don’t you worry about a thing“. Eine insgesamt sehr schöne Mischung.

Mit den verschmelzenden Klängen meditativer Gitarrenmusik in der evangelischen Kirche schaffte das Duo Contrast2 eine besondere Atmosphäre und so etwas wie den Ruhepunkt in der Konzertreihe. Peter Walpurgis und Michael Vogt passen einfach musikalisch zusammen. Zwei unterschiedliche Typen, musikalische Gegensätze, mal jazzig, mal viel musikalischer Freiraum – daraus war ein kleines Programm für die wandernden Zuhörer gemacht, das konzentriert ausreicht, einen Eindruck von der Klangvielfalt und dem Ideenreichtum des Duos zu verschaffen. Inklusive einer dahinfließenden Premiere namens „Timeless“.

Mit von der Partie war diesmal die Band Zeligs, vielen Freunden von der Kultur auf dem Lande vor allem von den überzeugenden Auftritten bei den Marienthaler Abenden bekannt. Die Band um die Sängerin Miryam Stober war erfolgreich unterwegs, um in der Brennerei Bovenkerck den musikalischen Siedepunkt anzusteuern. Von Chansons über Filmmusik bis zu rockigem „I feel good“ wurde in Rekordzeit ein kleines musikalisches Unversum durchspielt, dominiert von der ausdrucksstarken Sängerin Miryam Stober und bestens eingespielt mit Gitarrist Peter Risthaus, Trommler Ulrich Ingenbold und Christoph Berghorn am Keyboard.