Veranstaltung in Hamminkeln : So lief das Gedenken an die Opfer der Pogromnacht

Auch Bürgermeister Bernd Romanski (l.) nahm an der Gedenkveranstaltung am Schloss Ringenberg teil. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Gesamtschule, Klausenhof, Heimatverein Dingden und Stadt erinnerten am Schloss Ringenberg an die Opfer. Die Veranstaltung am Dienstagabend bildete auch den Auftakt für die Ausstellung „Jüdische Nachbarn“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Es war ein würdevoller Moment im nur von Kerzenschein erhellten Eingang zu Schloss Ringenberg. Fünf Gesamtschüler aus Hamminkeln sprachen Texte, zu Gitarrenbegleitung wurde gesungen. Die Schüler gehören zum neunten Jahrgang, in dem gehört der Holocaust und dessen Folgen zum Unterrichtsstoff. In Hamminkeln lässt sich der Holocaust am Beispiel der Dingdener Familie Humberg erzählen. Das originale Humberghaus, betrieben vom Heimatverein Dingden, ist bis heute ein einmaliges Zeugnis des Landjudentums.

Die zahlreiche Zuhörerschaft verharrte in gedenkender Stille vor dem Gedenkstein für die Familien Isaak und Moses Murchand. Der eindrückliche Moment war auch Teil und Auftakt für die LVR-Ausstellung „Jüdische Nachbarn“, die ein paar Meter entfernt im Rittersaal zu sehen und bis 20. November auch öffentlich zugänglich ist. Bürgermeister Bernd Romanski mahnte, „alles zu tun, um das Vergessen zu verhindern. Die Bedrohung ist nicht weg, sie rückt an vielen Stellen näher“. Gesamtschulrektorin Anette Schmücker betonte: „Die Pogromnacht war der erste grauenvolle Höhepunkt der Judenverfolgung.“

Info Tochter von Ernst Humberg eingeladen Besuch Ruth Muscovitch, die in Kanada lebende Tochter von Ernst Humberg, soll nächstes Jahr an die Gesamtschule kommen. Das wurde angekündigt. Die 83-jährige Holocaust-Überlebende soll aus ihrem Leben berichten. Lernen Der „Geschichtsort Humberghaus – Geschichte einer deutschen Familie“ ist auch offizieller Unterrichtsstoff. Dafür gibt es Materialien zum Stichwort „Hintergründe und Lehrerinformationen zum außerschulischen Lernort“ bei den Bezirksregierungen. Die Ausstellung zum Projekt ist ausleihbar und mit einem Workshop verknüpft.

Nach der Feier wurde das Projekt im Rittersaal vorgestellt, an dem auch die Akademie Klausenhof beteiligt ist. Sie ist federführend bei der Erstellung eines neuen Radfahr-Guides, den sie passend am Tag der Pogromnacht vorstellte. Auf insgesamt 196 Kilometern führen die Routen zu Orten, an denen sich jüdische Geschichte erleben lässt. Im Rahmen des Projektes „Milch, Honig und Holunder“ hatte der Klausenhof die Broschüre „Radtouren jüdisches Leben auf dem Land. Sichtbare und verlorene Orte“ entwickelt.

Aus Sicht der Heutigen sind die historischen Vorgänge rund um die Familie Humberg außerdem ein Ereignis, das besondere schulische und didaktische Möglichkeiten eröffnet. Die Didaktischen Leiter der Gesamtschule, Elke Wolberg und Christian Ströhl, berichteten, wie das Thema im Unterricht behandelt wird und die Geschichte vor Ort mit ihren Personen greifbare Nähe erzeugt. Das Fluchtfahrrad von Ernst Humberg gibt es noch, seine Fluchtroute ist bekannt. Die persönlichen Schicksale sind angebunden an noch erlebbare und erhalten gebliebene Örtlichkeiten.

Ein Blick in die Ausstellung im Rittersaal Foto: Thomas Hesse

Die beiden Lehrer erzählten vom Workshop, der bewusst die Zeit vor 1933 aufgreift und das integrierte und akzeptierte Leben der jüdischen Familie Humberg im Dorf darstellt. Und sie fragten, wie trotzdem aus der Normalität das Monströse werden konnte. Der Englischkurs der Gesamtschule, bei dem das Thema Unterrichtsstoff war, reagierte „gerührt und betroffen“, wie Elke Wolberg sagte. Weil ganz nahe Geschichte junge Menschen offensichtlich packt, will die Gesamtschule den Stoff nutzen und „das Thema weiter in die Breite tragen“, so Anette Schmücker.