Veranstaltung in Hamminkeln : Das sind die Pläne für den Martinsmarkt

Marienthal Die Marienthaler Kaufleute starten nach der langen Corona-Pause wieder durch. Am 6. und 7. November gibt es an über 30 Ständen Kunsthandwerk, Kultur und jede Menge Atmosphäre. Warum erstmals ein Eintritt fällig ist – und welche Corona-Regeln gelten.

Nach einjähriger Corona-Pause streben die Marienthaler Kaufleute wieder einen stimmungsvollen Herbst und eine atmosphärische Adventszeit an, der die Qualitäten des Dorfes und Hamminkelns mit seinen vielen interessanten Geschäften und Gastronomiebetrieben publikumswirksam in den Vordergrund rücken soll. Dorothea Hartmann, Wolfgang Kuwala und Dennis Krumme von der Marienthaler Kaufmannschaft sind jedenfalls voller Optimismus, mit dem Martinsmarkt am 6. und 7. November zurück zur Normalität zu gelangen und möglichst viele Besucher – bei entsprechenden Corona-Regelungen – ins Isseldorf zu locken. Die alle Jahre wieder aufgestellten Schilder mit der Martinsgans stehen schon an den Ortszufahrten. Die Kaufleute freuen sich auf das große Ereignis.