Fest in Gahlen : Sozialverband feiert sein Jubiläum im Lokal Zur Mühle

Eines der ältesten Fotos, das den Vorstand des VdK-Ortsverbandes Gahlen mit den Jubilaren zeigt, entstand im Rahmen der 50-Jahr-Feier im September 1997 im Gemeindehaus an der Gahlener Kirchstraße. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Der VdK-Ortsverband Gahlen wurde vor 75 Jahren gegründet. Zum Geburtstag gibt es am Mittwoch, 7. September, unter anderem ein Kaffeetrinken, Leckeres vom Grill und allerlei Ehrungen.

Sein 75-jähriges Bestehen feiert der VdK Gahlen am Mittwoch, 7. September, unter der Kegelbahn der Gaststätte Zur Mühle in der Kirchstraße 78. Die Jubiläumsfeier beginnt um 15 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken, das gegen 17 Uhr mit einem Grillen fortgesetzt wird. Zwischendurch werden im Beisein von Erika Heckmann, einem Vorstandsmitglied des VdK-Kreisverbandes m Niederrhein, jene Mitglieder geehrt, die dem Ortsverband Gahlen seit zehn, 25 oder 40 Jahren angehören.

Zur Begrüßung erinnert der Vorsitzende Hermann Heiligenpahl an Meilensteine des Gahlener VdK. Bereits im Frühjahr 1946 hatten einige Gahlener Kriegsbeschädigte an einer Sitzung des Reichsbundes in Hünxe teilgenommen. Damals entstand die Idee, auch in Gahlen einen Verein zu gründen, der sich um die Belange von Kriegsopfern kümmern sollte. Walter Höpken, Willi Rademacher, Fritz Großblotekamp, Ernst Benninghoff und Willi Loosen trafen sich im Sommer 1946 in der Gaststätte Benninghoff, um eine Vereinsgründung vorzubereiten.

Am 18. Mai 1947 beschloss im Beisein des Kreisvorsitzenden der Bund für Körperbeschädigte, Sozialrentner und Hinterbliebene in Gahlen, einen eigenen Ortsverband zu gründen. Zur offiziellen Gründungsversammlung kam es am 1. Juni 1947. 27 Mitglieder verzeichnete die Ortsgruppe an dem Tag. Schmied Wilhelm Loosen wurde Vorsitzender. Den stellvertretenden Vorsitz übernahm Wilhelm Rademacher. Wilhelm Höpken wurde Schriftführer, Alfred Syberg Kassierer. Auch unter den nachfolgenden Vorsitzenden Hans Förster, Hermann Höchst (bis März 1969), Willi Uhlenbruck (bis März 1971), Adolf Körner (bis Juni 1990), Elfriede Rademacher (bis November 1991), Helmut Grote-Westrick (bis Mai 1993), Gerd Becks (bis Oktober 2019) und Hermann Heiligenpahl (seit Oktober 2019) stand die Unterstützung der Mitglieder bei Versorgungsfragen stets im Mittelpunkt.

Der VdK, der inzwischen als Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschland auftritt, überprüft Versicherungsunterlagen und Rentenbescheide, hilft bei Anträgen auf Rente, Beihilfen, Kur- und Erholungsaufenthalten, vertritt seine Mitglieder sachgerecht vor den zuständigen Behörden und notfalls vor den Sozialgerichten. Wer eine Rechtsauskunft einholen möchte, kann in Wesel Kontakt mit einem VdK-Rechtsbeistand Kontakt aufnehmen. Hinzu kämen regelmäßige Bildungsangebote zu allen aktuellen Themen der Sozialpolitik und des Sozialrechts, vielseitige Reiseangebote für Individual- und Gruppenreisende.

Auch die Geselligkeit kommt im Gahlener VDK-Ortsverband nicht zu kurz. Höhepunkte waren bis vor einigen Jahren die jährlichen Ausflüge. Die Jahreshauptversammlung wird mit einem Kaffeetrinken verbunden, die Jahresabschlussfeier im Haus der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen mit der Jubilarehrung, mit Gesang und dem Vorlesen von Geschichten. Der Kontakt des Ortsverbandes zu kranken und älteren Mitgliedern bleibt durch Besuche erhalten.

Zum Vorstand des gegenwärtigen VdK-Ortsverbandes gehören der Vorsitzende und Behindertenvertreter Hermann Heiligenpahl, der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Jörgens, der Kassierer und Schriftführer Dieter Wulf, der stellvertretende Kassierer Heinz-Emil Lindner und die Frauenvertreterin Renate Hartwig. Zurzeit gehören 142 Mitglieder zum Gahlener Ortsverband. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Für einen Mitgliedsbeitrag von monatlich 5,50 Euro pro Person kann man Mitglied beim VdK werden. Neumitglieder, die dem Verband noch nicht ein Jahr angehören, haben bei Inanspruchnahme der Vertretung in einem Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahren einen Solidarbeitrag in Höhe von einem Mitgliederjahresbeitrag zu zahlen. Nähere Auskünfte erteilen Hermann Heiligenpahl (Tel. 02853 2883, 0162 6988688) und Wolfgang Jörgens (0170 3164799).

An den Versammlungen des Kreisverbandes, zu dem 29.300 Mitglieder in 52 Ortsverbänden gehören, nimmt auch regelmäßig der Gahlener Vorsitzende Hermann Heiligenpahl teil. So erfahren die Ortsverbände von den Forderungen des VdK NRW zur kommunalen Sozialpolitik. „Das Ziel besteht darin“, so Heiligenpahl, „für eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sorgen – auch vor Ort.“