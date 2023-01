17 Fenster an Grundschule zerstört Wie Schermbeck gegen Vandalen vorgehen will

Die Gemeinde Schermbeck wird den Ruf einfach nicht los, ein Tummelplatz für Menschen zu sein, die Spaß an Zerstörungen haben. Während die allermeisten Bürger in der Silvesternacht mit ihren Freunden in netter Atmosphäre den Jahreswechsel feierten, haben bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.25 Uhr, auf dem Schulhof der Grundschule an der Weseler Straße mächtig gewütet.