Wieder Vandale in Schermbeck Fensterscheibe des Rathauses ist zerstört worden

Schermbeck · Nach den zerstörten Fenstern an der Grundschule, gibt es offenbar auch am Rathaus in Schermbeck einen Schaden. Die neuesten Vorfälle sind nicht die ersten in der jüngsten Schermbecker Vergangenheit.

04.01.2023, 10:28 Uhr

Ein Mitarbeiter des Rathauses hatte die Polizei informiert. Foto: dpa/Fabian Strauch

Eine Fensterscheibe des Schermbecker Rathauses haben Unbekannte beschädigt. Ein Mitarbeiter stellte das zersprungene Glas an dem Gebäude an der Weseler Straße fest. Das teilt die Polizei jetzt mit. Nach Angaben des Mitarbeiters hat sich die Tat zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ereignet. Die Polizei Dinslaken sucht Zeugen und bittet sie, dass sie sich unter der Telefonnummer 02064 622 0 mit ihr in Verbindung setzen. Auch an einer Kostenpflichtiger Inhalt Grundschule in Schermbeck wurden zuletzt mehrere Scheiben zerstört. 17 Fenster wurden mittlerweile entweder mit Holz verkleidet oder mit einer Folie abgeklebt.

(mabu)