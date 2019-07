Bank und Tür zerstört : Vandalismus auf Kita-Gelände in Loikum

Loikum Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter. Unter anderem wurde eine Bank zerstört.

Die Polizei sucht nach Vandalismus in Loikum Hinweise von Zeugen: In der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, waren unbekannte Täter am Kindergarten an der Straße Elsholtweg unterwegs. Sie zerstörten eine Holzbank eines Kindergartens und beschädigten einen Zaun sowie die Tür eines Gewächshauses. Zeugen werden gebten, sich mit der Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 966100, in Verbindung zu setzen.