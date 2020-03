Mit schwarzem Stift : Gesamtschule in Schermbeck beschmiert

Schermbeck In Schermbeck ist eine zwei mal zwei Meter große Fläche an der Gesamtschule von unbekannten Tätern beschmiert worden.

In der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 6.30 Uhr, haben bislang Unbekannte eine Wand der Gesamtschule Schermbeck an der Schloßstraße mit schwarzer Farbe auf einer Fläche von zwei mal zwei Metern beschmiert. Vermutlich nutzten sie dazu einen schwarzen Filzschreiber. Hinweise an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 918100.