Hamminkelner Erfindung : Saft und Tee: Das Beste aus zwei Welten

Hamminkeln/Isselburg Die Obstsaftkelterei van Nahmen und der Tee-Sommelier Niklas Schmeink aus Anholt: Im Labor haben sie einen Juicy Tea entwickelt.

Die zündende Idee hatte Peter van Nahmen auf einer Asien-Reise. Die detailreiche, intensive Art der Teezubereitung beeindruckte ihn. Zuhause begann er zu experimentieren und holte sich die Unterstützung eines Fachmanns. Niklas Schmeink kannte er vom Romantik Parkhotel Wasserburg, wo van Nahmens Säfte als alkoholfreie Alternative zu Menüs gereicht werden. Der Tee-Sommelier, der weltweit die qualitätsvollsten Anbauregionen kennt und in bestimmten Teegärten das Beste vom Besten aus verschiedenen Pflückzeiten aussucht, war begeistert. „Unglaublich viele Teesorten haben wir ausprobiert, kalt und warm gebrüht, Saftkombinationen durchgespielt.“ Hergestellt wird Sparkling Juicy Tea nun nach dem aufwendigen Cold Brew-Verfahren, also kalte Brühung, das die volle Entfaltung aller Teearomen garantiert und in der Kombination mit sortenreinem Saft einzigartig ist. Der Zusatz milder Kohlensäure unterstützt die Geschmacksentwicklung, weitere Zusatzstoffe braucht es nicht. Viele Zutaten sind bio-zertifiziert.

Das Zusammenspiel von Saft- und Teefachleuten, das Peter van Nahmen als „Symbiose und regionale Partnerschaft auf gehobenem Niveau“ beschreibt, zahlte sich jedenfalls aus. Aus der Experimentierlust entstanden Verbindungen von Aromen fruchtig frischer Obstsäfte mit dem leicht herben Geschmack edler Teesorten. Zwei Getränkewelten kamen in drei Sorten zusammen. „Ein Superprodukt als Apéritif und leichter als Säfte“, sagen Peter und Jörg Brune, die das Parkhotel seit 2000 führen. Begeistert ist auch das KaDeWe in der Hauptstadt Berlin, dort wurde das Produkt groß eingeführt. Eine Tee-Saft-Komposition hat besondere Wirkung auch in Hamminkeln. Um die Frische der Rosenblüten, die eine dezente Note hergeben, garantieren zu können, wird neben der im Rahmen des Jubiläums-Projektes „100 Jahre – 100 Bäume“ neu angelegten Streuobstwiese am Firmengelände an der Diersfordter Straße ein kleiner Garten mit Edelrosenarten entstehen. „Den werden wir in Zukunft für die Blütenlese nutzen, unser Biotop so optisch weiter aufwerten und verbessern“, sagt Peter van Nahmen. Rosen zählen zu den Traditionspflanzen auf Streuobstwiesen. Sie ziehen für die Bestäubung der Apfelblüten wichtige Insekten an und dienen dem Kenner dazu, die exakte Blütezeit der Bäume besser bestimmen zu können.