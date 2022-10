Van Nahmen aus Hamminkeln : Bunte Farben für das neue Saftetikett der Obstkelterei

Hamminkeln Die Obstkelterei van Nahmen ist nicht nur ein mehrfach ausgezeichneter Produzent aus Hamminkeln. Es wird auch ab und an mal gemalt und dazu Veranstaltungen gestartet. „Unser diesjähriger Malwettbewerb unter dem Motto Lebensraum Obstwiese war ein voller Erfolg.

Ein paar Hundert Kinder haben uns ihre Kunstwerke zukommen lassen“, erzählt Firmenchef Peter van Nahmen. Am Ende überzeugt habe das „großartige Kunstwerk“ von Henri, der bei der Abgabe sechs Jahre war und mittlerweile sieben Jahre alt geworden. Er kommt aus Mülheim an der Ruhr .

Ein weiterer Zweck der Sonderedition ist caritativer Natur. „Wir spenden den gesamten Erlös der 1.500 Flaschen der Edition an den Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland. Dieser setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, Kindern, denen es nicht gut geht, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so der Saftproduzent. 2020 hatte van Nahmen den Malwettbewerb „Kinder malen für Kinder“ ins Leben gerufen.