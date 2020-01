Nach Haushaltsklausur : USD: Romanski soll weitermachen

Ratsmitglieder Helmut Wisniewski und Dieter Stiller werben am USD-Mobil und mit Megaphon für Bürgermeister Bernd Romanski. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Fraktion ruft den Bürgermeister auf, sich bald zur Kandidatur 2020 zu entscheiden. „Er soll weitermachen, er ist der beste Bürgermeister, den wir je hatten“, ist Ratsmitglied Helmut Hofmann überzeugt.

Die USD mag es gerne gemütlich. Ihre Schaltzentrale ist im Gartenhäuschen von Ratsmitglied Helmut Hofmann im Dingdener Hinterland. Hier stellte die Fraktion jetzt die Ergebnisse ihrer Haushaltsklausur mit politischen Grundsatzaussagen vor. Positiv ist auch die Gemütsverfassung der Unabhängigen gegenüber Bürgermeister Bernd Romanski. Fraktionsvorsitzender Helmut Wisniewski griff zum Megaphon im USD-Rot und ließ mit der Sirenenfunktion von sich hören.

„Das Gerät ist für den Bürgermeister bestimmt. Beim Neujahrskonzert im Ratssaal fiel die Mikrofonanlage bei seiner Begrüßung aus, jetzt wollen wir ihm helfen, dass er sich auch in Notlagen Gehör verschaffen kann“, meinte Wisniewski. Die USD will gerne, dass sich Romanski noch eine weitere Wahlperiode Gehör verschafft. „Er soll weitermachen, er ist der beste Bürgermeister, den wir je hatten“, ist Hofmann überzeugt.

Die USD findet auch, dass Romanski seiner Partei, der SPD, bald reinen Wein einschenken sollte. Das hätten die Genossen verdient. Eine gewisse Distanz ließ Hoffmann gegenüber der CDU durchblicken: „Mein Wunsch an die CDU ist, dass sie dem Bürgermeister nicht so viele politische Knüppel zwischen die Beine wirft.“ Die Zufriedenheit mit der Verwaltung ist auch in Sachen Etat groß, der durch den Durchlaufposten Breitband gemeinsam für Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe Rekordniveau erreicht. Obwohl nur 0,6 Prozent oder 530.000 Euro als politische entscheidbare Verfügungsmasse übrigbleiben. Die USD ist deshalb der Meinung, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz gerechter gestaltet werden muss. „Es ist nicht einzusehen, dass in Sachen GfG-Mittel ein Hamminkelner Bürger weniger wert ist als umgerechnet einer aus Köln“, sagte Wisniewski. Die USD wünscht sich, dass sich mehr kleine Kommunen zusammentun, um ein besseres finanzielles Gleichgewicht einzufordern.

Positiv sieht sie das Vorhaben des Bürgermeisters, die Wirtschaftswegesanierung vorzufinanzieren. Keinen Spielraum sieht die USD, die ursprünglich angepeilte Steuerreduzierung nach dem großen Aufschlag 2015 umzusetzen. Zufrieden ist die USD mit den großen Investitionen in Schulbauten, das Dorferneuerungsprogramm oder Brückenreparaturen. Am Platz von Blau-Weiß Dingden am Höingsweg möchte die Fraktion Tempo 30 sehen. Am Sportplatz Ringstraße in Dingden, einem der wenigen Dissenspunkte mit dem Bürgermeister, besteht man laut Ratsmitglied Dieter Stiller darauf, weniger Mehrfamilienhäuser zu bauen. Man wolle sozialen Wohnungsbau, aber auch jungen Familien helfen, die mit viel Eigenarbeit Eigenheime errichten wollen. Spätestens Anfang 2021 soll begonnen werden.