Lokalpolitiker hört auf Der Verlässliche aus Dingden

Es kam anders, auch weil bekannte Genossen sich in der USD organisierten. Clemens Ridder und Rigobert Goronczy gerieten in den schulpolitischen Streit, der Bruch mit der SPD folgte. „Präsent vor Ort“ war und ist das Motto der USD, das brachte der Wählergemeinschaft den Zuspruch der Wähler. Bis heute zieht die Nähe zum Bürger, aber über Dingden ging das nicht hinaus. „Immer wieder ansprechbar sein“, sagt Wisniewski. Und dann handeln, was ihm auch charakterlich entspricht, wobei wir wieder bei der Verlässlichkeit sind. Er hielt die kürzesten Haushaltsreden, packte aber gerne mit an: Am Friedhof Bokern brachte er die Turmspitze am Seil an, im Freibad packt er mit an. Und das Freibad ist Herzenssache, die viel Einsatz erfordert. In jedem Fall will der Dingdener 2024 das 60-jährige Bestehen des Bades feiern und als USD-Beisitzer politisch dabei bleiben.