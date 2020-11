USD-Antrag geplant : Neuer Vorstoß für Solaranlage am Klärwerk in Hamminkeln

Info

Konzept Das Hamminkelner Klimaschutzkonzept von 2015 sieht vor, 75 Prozent (100 Prozent ab 2030) des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und die CO2-Emissionen um 30 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Bei kommunalen Liegenschaften soll die CO 2 -neutrale Verwaltung bis 2030 erreicht sein.

Projekte Die Stadt Hamminkeln hat bereits viel Engagement im Bereich Klimaschutz – oft mit Partnern – gezeigt, was zuletzt in den Hintergrund gerückt ist. Hierzu zählen 24 Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern, die Gasturbine an der Kläranlage, die KWK-Anlage am Hallenbad Hamminkeln und zwölf öffentliche Elektroauto- und Pedelec-Ladesäulen in den Ortsteilen.