Entsorgung in Hamminkeln : Wisniewski (USD): „Das Wiegesystem soll bleiben“

Die USD will in Sachen Müllgebühr und Entsorgung den Status quo in Hamminkeln beibehalen (Symbolfoto). Foto: Endermann, Andreas (end)

Hamminkeln Der Idee der Freien Wähler in Hamminkeln, das Müllwiegesystem abzuschaffen, erteilt die USD eine Absage. Das bestehende System sei nicht ungerecht, heißt es vom Fraktionsvorsitzenden.

Insbesondere die Bio-Tonne findet keine Freunde in den Reihen der USD. Die müsse gewartet und gereinigt werden, so Wisniewski. Lediglich der Vorschlag, die gelbe Tonne zu nutzen, könnte bei der USD ankommen – „aber nur wahlweise“. Man „verfeinere“ das System jedes Jahr, was richtig sei.

Allerdings, so der USD-Ratsherr weiter, könne die Annahmestelle an der Güterstraße in Hamminkeln besser sein. Ein anderer Standort scheitere aber derzeit an einem fehlenden Grundstück.