Urlaubsverlängerung in Wesel „Alleine die Bitte um eine Genehmigung ist nicht in Ordnung“

Wesel · Der Fall des Schermbecker Bürgermeisters, dessen Kinder – mit Einverständnis der Schulaufsicht – drei Wochen zusätzlichen in Urlaub waren, sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Weseler Schulleitungen erklären, in welchen Fällen sie Kind schon vor Ferienbeginn beurlauben können und was genau das Gesetz sagt.

08.02.2024 , 10:40 Uhr

Immer wieder versuchen Eltern, ihre Kinder kurz vor Beginn der Ferien aus der Schule zu nehmen, um womöglich günstiger in Urlaub fahren beziehungsweise fliegen zu können. Foto: dpa