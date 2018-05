Wesel : Urlaub gebucht, Horrortrip erlebt

Wesel Ein Weseler Geschwisterpaar kurdischer Abstammung wollte sich in der Türkei erholen. Daraus wurde nichts.

Die Erinnerung ist noch ganz frisch. Und sie ist alles andere als schön. Als die Weselerin Elif E. gemeinsam mit ihrem Bruder Ömer E. vor wenigen Tagen zu ihrem Kurzurlaub in die Türkei aufbrachen, da war die Vorfreude bei den Geschwistern groß. Am Ende wurde dieser Urlaub zu einem "Horrortrip", wie es die beiden Weseler, die seit 22 Jahren in der Hansestadt leben, selbst benannten. Ihr Fall dokumentiert, wie die Türkei mit kurdischstämmigen Bürgern umgeht.

Erst vier Tage vor Reisestart hatte sich das Duo zu dem Kurzurlaub entschlossen, der bis zum 28. April gehen sollte. "Ich wollte vor meinen Examensprüfungen einfach noch mal ein wenig ausspannen", erzählt Elif E., die eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert. Am 22. April bestieg das Duo dann um 13.45 Uhr am Flughafen Köln/Bonn die Maschine, die sie nach Istanbul bringen sollte. Von dort sollte es weiter nach Antalya und schließlich zu ihrem Urlaubsort Side an der türkischen Riviera gehen.

Was Elif und Öner E. zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: In Side sollten sie niemals ankommen. "Es lief zunächst alles ganz normal, bis wir in Istanbul gelandet waren und zur Passkontrolle mussten", sagt Ömer E. Während ein erster Polizist ihnen mitteilte, sie seien an diesem Punkt falsch, kam ein zweiter, in zivil gekleideter Beamter hinzu.

Was den beiden Geschwistern sofort auffiel: der unfreundliche Ton, den beide Polizisten anschlugen, als ihnen klar wurde, dass es sich bei Elif und Ömer E. nicht nur um deutsche Staatsbürger handelte, sondern sie auch aus Besiri, einer Kleinstadt in Südostanatolien, die zur Provinz Batman zählt, stammen und folglich, wie viele Menschen in dieser Region, kurdischer Abstammung sind. "Wir bekamen immer wieder dieselben Fragen gestellt, nach unseren Eltern oder was wir in Deutschland machen", berichtet der 26-Jährige, der in Bocholt studiert. Auch hatten er und seine Schwester das Gefühl, dass die Polizisten "uns nicht verstehen wollten, obwohl sie es konnten".



Schließlich wurden Elif und Ömer E. aufgefordert, den Polizisten zu einer Polizeistation zu begleiten, womit die Tortur für die beiden Weseler erst so richtig begann. Es wurden Fotos von ihnen gemacht, die Handys wurden einkassiert, schließlich verfrachteten die Beamten die Geschwister in eine Art Gästeraum, der allerdings mehr einer Zelle glich. "Es gab keine Fenster, es war dort stickig, dreckig und es stank fürchterlich. Außerdem war der Raum mit einer Kamera versehen", erzählt Ömer E.

Mehr als vier Stunden verbrachte er mit seiner Schwester in dem Zimmer, nicht wissend, wie es weitergeht und ohne die Möglichkeit, die Eltern in Wesel über das Geschehene zu informieren. "Irgendwann konnte ich nicht mehr und bat darum, zur Toilette zu dürfen. Das wurde mir zwar gestattet, aber die Frau, die mich dort hinbrachte, wollte sogar mit in die Toiletten-Kabine", sagt Elif E. Ihr Bruder sagt: "Wir haben uns wie Verbrecher gefühlt und genauso wurden wir auch behandelt." Dass es ihnen nicht allein so erging und sie mitansehen mussten, wie weitere Reisende ähnlich schlecht oder sogar noch schlechter behandelt wurden, war kein Trost. "Es zeigte uns lediglich, wie ernst unsere Lage war", so Elif E.

Gegen 22.15 Uhr geleitete eine Polizistin sie schließlich zu einem Auto, das sie zurück zu ihrem Flugzeug bringen sollte. Im Flieger ging die Sonderbehandlung weiter. "Wir mussten als Letzte einsteigen, bekamen Plätze ganz hinten im Flugzeug zugewiesen. Unsere Pässe behielt zunächst eine Stewardess, die uns während des gesamten Fluges nicht aus den Augen ließ", sagt Ömer E. "Ich habe nur noch geweint", gibt seine 25-jährige Schwester zu.

Zurück in Deutschland, normalisierten sich die Verhältnisse für das Geschwisterpaar wieder. "Wir wurden zwar auch dort von bereits unterrichteten Polizisten in Empfang genommen und noch einmal kontrolliert. Aber die Beamten waren sehr freundlich, konnten uns allerdings auch nicht sagen, warum wir zurückgeschickt wurden", sagt Ömer E. Ihr Ratschlag deckte sich mit den Aussagen, die die beiden Weseler auf Anfrage auch vom Türkischen Konsulat sowie vom Auswärtigen Amt zu hören bekamen. "Nicht in die Türkei fliegen - und falls doch, vorher das Türkische Konsulat aufsuchen. Man sagte uns, dass aus der Osttürkei stammende Menschen regelmäßig zurückgeschickt werden."

Elif und Ömer E. haben Kontakt zu einem Rechtsanwalt in der Türkei aufgenommen. "Wir wollen wissen, warum wir nicht einreisen durften und ob wir jetzt nie mehr das Land, in dem noch viele Verwandte von uns leben, besuchen dürfen", sagt Elif E. Ihr steckt der Horrortrip noch mächtig in den Knochen, weshalb für sie die Türkei als Urlaubsland erst einmal nicht mehr in Frage kommt. "Die Türkei und Europa, das sind vor allem, was den Umgang mit Menschen angeht, zwei völlig verschiedene Welten."

