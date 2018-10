Upcycling in Schermbeck: Jugendliche verkleinern Müllberge

Upcycling in Schermbeck

Schermbeck Man muss nicht alles gleich in die Mülltonne werfen. Manchmal kann man aus einem scheinbar wertlosen Gegenstand etwas ganz Nützliches gewinnen. Upcycling nennt man diese Aufwertung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Altes zu Neuem umzugestalten.

Jugendleiterin Annette Ulland hat die Jungen und Mädchen motivieren können, bei Einkäufen nach Möglichkeit auf Dinge zurückzugreifen, die wenig verpackt sind. Beim Besuch eines Bottroper Umweltladens lernten die Kinder viele Beispiele dafür kennen, wie man auf eine Verpackung verzichten kann. Duschgel in Plastikflaschen lässt sich beispielsweise durch Haarseife ersetzen, Q-Tipps aus Plastik durch Bambusstäbchen.

Auf der Basis der gewonnenen Einsicht, dass man viel Müll vermeiden kann, erwuchs das Bemühen, möglichst viel Müll zu vermeiden. Eine der ersten Inwertsetzungen entstand am Dammer Elsenberg, als die Kinder aus Kaffeekapseln einen Fisch formten, der häufig in kirchlichen Logos und Grafiken erscheint und beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln im Jahre 2007 zum Leitsymbol wurde.