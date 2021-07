„Ich möchte das nicht noch einmal erleben“ : Starkregen flutet erneut Keller in Blumenkamp

Blumenkamp Zum wiederholten Mal sind bei einem Unwetter Keller am Wacholderweg im Weseler Ortsteil Blumenkamp vollgelaufen. Ein Anwohner geht nun auf Ursachenforschung. Was die Stadtwerke zu den Vorfällen sagen.

Fünf Jahre ist es her, dass die Anwohner des Wacholderwegs in Blumenkamp unangenehm Bekanntschaft mit Starkregen gemacht haben. Sonntag erlebten sie eine Neuauflage. Die heftigen Niederschläge ließen sich zwar nicht mit denen von 2016 vergleichen, die sich unter anderem auf Hamminkelner Gebiet mit dem Issel-Hochwasser verheerend ausgewirkt hatten.

Eifert und seine Nachbarn fragen sich, woran das liegen kann. Denn nach dem Ereignis von 2016 haben viele wie damals angeraten nachgerüstet, unter anderem Rückschlagklappen und Schieber eingebaut, um genau diese Folgen zu verhindern. Eifert fragte am Montag bei den Stadtwerken Wesel nach. Diese versicherten ihm, dass die Kanalisation überprüft worden und deren Dimensionierung ausreichend sei. Abwasser gelange über Pumpstationen zur Kläranlage und laufe in ein Rückhaltebecken. Bei Andrang wie am Sonntag könne – im Gegensatz zum Störfall von Rosenmontag – das Wasser von dort „unschädlich“ in den Rhein abgeleitet werden.