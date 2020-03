Untersuchungen in Hamminkeln : Maßnahmen gegen Hochwasser

Das Hochwasser 2015 und 2016 (hier in Marienthal 2016) ist den Hamminkelnern noch in Erinnerung. Foto: Nikolei

Hamminkeln Das komplexe Thema Grundwasserstand und Hochwasser-Fluten wird jetzt öffentlich aufgearbeitet. Die Untersuchungsergebnisse sind besonders für Mehrhoog wichtig. Es wird einen Infoabend für Bürger geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Was haben Hochwasser und Grundwasserstand miteinander zu tun? Wie lange hält sich an Issel und am Mehrhooger Wolf­strang hohes Grundwasser, wie und in welcher Zeit fließt es ab? An welchen Stellen hält es sich länger und welche Konsequenzen beim Hochwasserschutz können daraus gezogen werden? Welche Regenereignisse haben wo welche Auswirkungen? Fast zwei Jahre war es eher ruhig bei diesem Themenkomplex nach den Aufregungen und Debatten über die Fluten von 2015 und 2016.

Das Themenfeld ist komplex, und deshalb hat die ProAqua Ingenieurgesellschaft in Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal geforscht. Jetzt werden die Ergebnisse öffentlich gemacht. Unklar ist dabei, ob auch die Betuwe-Planung eine Rolle spielt. Sie müsste es, denn die von Mehrhoogern geforderte Troglage der Strecke durch den Dorfkern könnte sich als eine Art Grundwassersperre auswirken. Die Frage war in der Planungsdebatte aufgekommen, aber nie beantwortet worden. Derzeit ruht das Thema völlig.

Info Veranstaltung am 5. März im Ratssaal Termin Die Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 5. März, 18 bis 20 Uhr, im Ratssaal statt. Die Ergebnisse eines Forschungsprojektes der ProAqua Ingenieurgesellschaft und der Hochschule Rhein-Waal in Kleve werden dort vorgestellt.

Das Hochwasser ist vielen Betroffenen nicht nur in Erinnerung, es beschäftigt auch weiter. Private Sicherungsmaßnahmen müssen Anwohner vornehmen, denn nasse Keller etwa in Mehrhoog waren ein großes Problem. Die Fließrichtung des Grundwassers Richtung Rhein spielt eine große Rolle ebenso wie der langsame Abfluss des flachen Wolfstrangs.

Kritik wurde auch am Hochwasserschutz der Issel laut, der könnte die Lage in betroffenen Ortsteilen verschärfen. Fachlich wurde jetzt viel Aufwand betrieben, um die komplexe Verflechtung zu durchleuchten. Das hat bisher nichts zu tun mit dem Generalentwässerungsplan für Mehrhoog. Das noch nicht vollständige Gutachten dazu soll vorerst nicht veröffentlicht werden, wie der Rat jetzt in der Sitzung entschieden hat. Grund ist, dass die vollständigen Ergebnisse erst im September feststehen dürften.

Die Untersuchung auf Wunsch der Stadt wurde von der Deutschen Umweltstiftung gefördert. Es ist zwar ruhig um den Komplex Grundwasser/Hochwasser geworden, doch viele Punkte können bei entsprechender Witterung wieder hochkochen. Die Pflege von Bächen und Gräben, etwa am Wolfsstrang, wurden schon kritisiert, Wasser- und Bodenverbände mussten reagieren. Technisch sollte beim Kanalnetz aufgerüstet werden, fanden Betroffene, die das Netz als zu klein dimensioniert ansahen und bessere Pumpen mit entsprechenden Notstromaggregaten vorschlugen.