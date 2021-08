Für den Gründer wird ein Traum wahr : Das Unternehmen Zoxs aus Wesel wird Sponsor im Profi-Fußball

Wesel/Duisburg Das Logo des Handelsunternehmens steht von nun an auf den Trikots des Drittligisten MSV Duisburg. Zu dem Verein und der Stadt hat Firmengründer Olaf Zimmer eine besondere Beziehung. Was hinter dem Sponsoring steckt.

Wie die am Schornacker in Obrighoven beheimatete und auch in Duisburg ansässige Firma mitteilt, hat Gründer Olaf Zimmer sich damit einen Traum erfüllt. Als Fußballfan sei es schon immer sein Wunsch gewesen, das Zoxs-Logo auf einem Bundesliga-Trikot zu sehen. Dass es nun der Verein aus seiner Geburtsstadt Duisburg ist, mache ihn „unglaublich glücklich und stolz“, heißt es in der Mitteilung.