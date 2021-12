Unternehmen in Schermbeck : Unimog-Papst hilft der Polizei aus Hannover

Ein defektes Polizeiauto aus Hannover wurde beim Unimog-Papst in Damm repariert. Foto: Helmut Scheffler

Damm Walter Huhn hat das Gefährt in seinem Betrieb auf Vordermann gebracht. Die Mängel waren groß – und die Suche der Polizei nach einem Experten schwer. Nun soll das Sonderfahrzeug bei Protesten wieder als Wasserwerfer eingesetzt werden.

Was macht die Zentrale Polizeidirektion Hannover, wenn ein Sonderfahrzeug mit einem Fahrgestell von einem Unimog aus dem Jahr 1987 nicht mehr so ruhig fahren will? Sie sucht ein Unternehmen, das einen 34 Jahre alten Unimog noch reparieren kann. Ein Abruf bei Vertragswerkstätten von Mercedes ergab die Erkenntnis, dass das Sonderfahrzeug eine Spezialbehandlung bei einem Kenner von Unimog-Fahrzeugen erhalten müsste. Zum Glück gelangt man beim Googeln nach „Unimog-Papst“ gleich mehrmals auf den Dammer Betrieb Kfz- und Landtechnik Walter Huhn.

Am 1. August 1969, an dem der damals 14-jährige Walter Huhn nach Beendigung der Volksschulzeit seine dreieinhalbjährige Lehre in Rhedebrügge als Landmaschinenmechaniker bei der Firma Anton Schultz & Co. begann, fing auch Walter Huhns Leidenschaft für Unimogs an. Das änderte sich auch nicht, als er am 1. April 1993 an der Weseler Straße 124 in Damm im eigenen Betrieb ansässig wurde.

Die Liebe zu den Unimogs ist allerdings sogar noch etwas älter. Walter Huhn kann sich noch gut daran erinnern, wie er als Sechsjähriger seinen Vater Erich auf einem der drei Unimogs begleitete, die dieser für Arbeiten in der Land- oder Forstwirtschaft einsetzte. Als Zwölfjähriger steuerte er erstmals selbst einen Unimog durch die Rüster Mark. Inzwischen umfasst seine private Sammlung zahlreiche Unimogs. Über zwei Unimog-Clubs hält er Kontakt zu Gleichgesinnten. Zweimal jährlich besucht er irgendwo in Deutschland ein Unimog-Treffen. Im Jahr 2005 gehörte Walter Huhn zu den Mitbegründern des Unimog-Museums in Rotenfels im badischen Murg-Tal. Dort stellt er ab und zu auch einzelne seiner Fahrzeuge aus.

Als der Experte für Unimogs von der Hannoveraner Polizei angerufen wurde, sagte Walter Huhn eine Reparatur zu – unter der Voraussetzung, dass der Oberbau in Hannover abgebaut werden müsste, weil im Dammer Betrieb keine so große Möglichkeit zum Entladen bestand. Mit einem Tieflader wurde das Unimog-Sondermodell dann nach Damm gebracht. Angekündigt waren als Mängel Ölundichtigkeiten am Antriebsstrang der Vorder- und Hinterachse, Undichtigkeiten an der Bremsanlage und die Beseitigung von Fehlern am Hauptschaltgetriebe.

Bei der Vor-Ort-Betrachtung stellte man weitere Mängel fest, unter anderem Fehler im Getriebe. In den nächsten Wochen stand viel Arbeit an für Walter Huhn und seinen Mitarbeiter Dennis Fengels, der am 1. August 2021 sein 25-jähriges Betriebsjubiläum feierte. Das Getriebe wurde zerlegt. Als die Vorder- und Hinterasche abgebaut wurden, stellte man fest, dass die Allradachse komplett ausgeschlagen war und deshalb erneuert werden musste. Bremsscheiben und Bremsklötze wurden ebenfalls gewechselt.