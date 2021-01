Unternehmen aus Wesel : Hülskens erweitert den Geschäftsbereich

Wesel/Rees Der Sand- und Kiesproduzent, der seinen Standort ganz in der Nähe des Rhein hat, widmet sich künftig auch der Entfernung von Sedimenten in Staugewässern. Dafür arbeitet das Weseler Unternehmen eng mit einem renommierten Experten zusammen.

Der Weseler Sand- und Kiesproduzent Hülskens erweitert den Firmenverband und beschäftigt sich in Zukunft auch mit der Verlagerung von Sedimenten in Staugewässern. „Wir arbeiten bereits seit Jahren daran, den Firmenverband sinnvoll zu stärken. Hülskens Sediments war für uns ein logischer Schritt, da wir die dazu nötigen Geräte im eigenen Haus produzieren und in der Sand- und Kies­produktion positive Erfahrungen im praktischen Einsatz ähnlicher Geräte vorweisen können“, sagt Werner Schaurte-Küppers, geschäftsführender Gesellschafter des Hülskens Firmenverbands.