Das Familienunternehmen expandiert : Die Kuchenkiste öffnet ein neues Café in Marienthal

Sonja und Danny Moritz haben in den nächsten Wochen alle Hände voll zu tun, um das ehemalige Café L‘antje in Marienthal nach eigenen Vorstellungen umzubauen. Foto: Klaus Nikolei

Marienthal Voraussichtlich im März wollen Sonja und Danny Moritz, die seit 2017 den Familienbetrieb Kuchenkiste im nahen Havelich betreiben, ihre ersten Gäste empfangen. Und zwar in den Räumen des früheren Cafés L‘antje. Wovor die Gastronomen aber große Sorgen haben.

In Marienthal gibt es aktuell zwei Leerstände in der Gastronomie. Seit einer gefühlten Ewigkeit schon ist das Haus Elmer verweist. Weil sich der ehemalige und der jetzige Eigentümer seit mehr als sieben Jahren in einem Rechtsstreit befinden, ist nicht absehbar, wann das ehemalige Romantikhotel aus seinem Dornröschen-Schlaf erwachen wird. Schräg gegenüber befindet sich das ehemalige Café L‘antje von Antje Lissek. Weil deren Pachtvertrag nicht verlängert wurde, wechselte sie im Dezember nach Dinslaken, wo sie nun das Café und Weinbistro L‘antje alte Apotheke betreibt.

Lange jedoch wird das einst so beliebte Café L‘antje im Klosterdorf nicht leer stehen. Sonja und Danny Moritz, die neuen Pächter, haben bereits mit den Umbauarbeiten begonnen. Läuft alles nach Plan, wird die Inhaberin der Havelicher Backstube Buschmanns Kuchenkiste zusammen mit ihrem Mann im März die ersten Gäste begrüßen können. Auf ein genaues Datum wollen sich die beiden noch nicht festlegen. Auch einen Namen für das neue Café, in das sie mehrere Zehntausend Euro investieren wollen, haben sie noch nicht.

Info Zutaten bevorzugt aus der Region Qualität Backmischungen sind in der Kuchenkiste tabu. Seniorchefin Monika Buschmann, Juniorchefin Sonja Moritz und ihre Mitarbeiterinnen verwenden ausschließlich (deutsche) Markenbutter oder Margarine, frische Eier vom Hof Schulte-Bunert in Drevenack, Äpfel vom Hof Heinen in Wesel-Obrighoven sowie im Sommer Erdbeeren vom Gut Böckenhoff aus Erle.

Sonja und Danny Moritz sind in Marienthal keine Unbekannten. Schließlich haben sie bis 2017 hier gewohnt. Dann jedoch haben sich die ehemalige Sozialversicherungsfachangestellte und der gelernte Elektriker entschlossen, im nahen Havelich einen ehemaligen Hof (Baujahr 1928) zu kaufen und umzubauen. „Unsere Überlegung war, dass wir dort, wo wir wohnen, auch arbeiten wollen“, sagt die 40-jährige Mutter von zwei Söhnen. Ihr handwerklich überaus begabter Mann hat in Eigenregie aus dem früheren Schweinestall eine geräumige Backstube gemacht, in der zu Stoßzeiten Sonja Moritz, Seniorchefin und Kuchenkisten-Gründerin Monika Buschmann sowie bis zu sechs Voll- und Teilzeitkräfte tätig sind und auch schon mal 130 Kuchen und Torten backen – am Tag. Während der Umbauphase wurde noch auf dem Hof der Familie Buschmann in Schermbeck-Weselerwald produziert.

Als sich Buschmann, die einst als Mitarbeiterin im Hotel Haus Elmer das Kuchenbacken gelernt hatte, 2007 selbstständig gemacht hat, belieferte sie ausschließlich Restaurants und Cafés in der Region mit ihren selbstgebackenen Kreationen. Seit Tochter Sonja Moritz 2017 den Familienbetrieb offiziell übernommen hat, gehören längst nicht mehr so viele Gaststätten zum Kundenkreis. Denn immer mehr Privatpersonen bestellen mittlerweile einen oder auch mehrere Torten beim Kuchenkisten-Team.

In der Backstube des Familienbetriebs Kuchenkiste Buschmann werden in Hochzeiten bis zu 200 Kuchen und Torten täglich produziert. Foto: Klaus Nikolei

Außerdem betreiben Sonja und Danny Moritz („Ich mache im Unternehmen alles, außer backen“) seit April 2020 das Café Kuchenkiste am Sterndeuterturm im Schatten des Wasserschlosses Raesfeld. „Die ehemaligen Eigentümer, die in den Ruhestand getreten sind und die wir jahrelang beliefert haben, suchten nach einem Nachfolger. Und wir haben es dann gemacht“, erzählt Sonja Moritz. Von der Backstube bis zum Schloss sind es gut fünf Autominuten. Von der Backstube bis zum neuen Café bald ebenfalls.

Dass sie auch in Marienthal Erfolg haben, daran haben die Eheleute Moritz keine Zweifel. Was ihnen allerdings ein wenig Sorge bereitet, ist der Personalmangel in der Gastronomie. „Gelernte Kräfte im Service sind eigentlich gar nicht zu bekommen. Deshalb greifen wir gerne auf Schülerinnen und junge Studentinnen zurück, die mit Feuereifer dabei sind und viel Spaß an der Arbeit haben“, sagt Sonja Moritz, die größten Wert auf ein angenehmes Betriebsklima legt. Das Café Kuchenkiste am Sterndeuterturm (25 Innenplätze), das sich vor allem an sonnigen Wochenenden vor Gästen kaum retten kann, werde jedenfalls von einem jungen Team selbstständig geführt.

Die Entscheidung, ein zweites Café (mit 50 Plätzen) zu betreiben, haben die Eheleute mit den Söhnen Oskar (14) und Henk (12) abgesprochen. „Denn als Familienbetrieb wollen wir solche Entscheidungen auch gemeinsam treffen“, sagt Danny Moritz. Zumal die beiden Jungs auch gerne mithelfen, wenn Not am Mann ist.