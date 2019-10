Kostenpflichtiger Inhalt: Salzabbau im Esco-Werk : Unten Salz, oben Risse: Wie der Niederrhein mit dem Bergbau lebt

Alles weiß: Blick in das Ende einer abgebauten Salzstrecke. Unter dem linken Niederrhein gibt es ein Netz von solchen Abbaustrecken. Dazwischen bleiben dicke Blöcke stehen, damit der Boden nur ganz langsam absackt. Foto: Sebastian Peters

Kreis Wesel Vor drei Jahren gründete sich eine Bürgerinitiative von Salzbergbaugeschädigten. Sie berät Bürger bei vermuteten Schäden durch Salzbergbau. Firmen wie Esco und Cavity sind daraufhin mit den 1000 Mitgliedern in einen Dialog getreten. Nicht immer ist man einer Meinung, aber das Klima ist anders, als bei anderen Industrieprojekten, nicht aufgeheizt. Man spricht miteinander und sucht nach Lösungen. Das mag auch am Temperament der Leute dieses Landstrichs liegen. Ein Besuch am linken Niederrhein, über und unter Tage.