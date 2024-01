Löscheinsatz an der B 8 Unglück beim Tanken – Drei Pkw in Wesel komplett ausgebrannt

Gründlich schiefgegangen ist ein Tankvorgang auf dem Hof eines Autohandels an der Willy-Brandt-Straße (Bundesstraße 8) in Wesel. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind dort bereits am frühen Freitagnachmittag insgesamt vier Pkw einem Brandunglück zum Opfer gefallen.