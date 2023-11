Unfallflucht in Wesel Radfahrer bei Sturz verletzt – Polizei sucht Zeugen

Nach dem Sturz zweier Radfahrer in Wesel sucht die Polizei Zeugen. Am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr begegneten sich die zwei Fahrradfahrer auf dem Radweg der Weseler Straße. Bei dem Versuch, eine Kollision zu vermeiden, stürzten beide Radler in Höhe der Hausnummer 79.