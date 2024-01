Aufruf Wer schrieb einen Zettel nach einer Unfallflucht in Wesel?

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geht es um einen Fall, der sich bereits Ende November vergangenen Jahres ereignet hatte. Nach einer Unfallflucht hatte ein Mann oder eine Frau einen Zettel an das beschädigte Auto geheftet. Der Unfall geschah am 28. November 2023 im Zeitraum von 8.30 bis 14.30 Uhr an der Brandstraße in Wesel. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen grauen Audi A3.