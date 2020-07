Hamminkeln : Unfallfahrer knickt Einheitsbaum

Der umgelegte Baum in Dingden Foto: Stiller

Dingden In Dingden ist bei einem Unfall ein Baum vom „Einheitsbuddeln“ zerstört worden. Das finden der Freibadverein und auch die USD schade, die sich um die gesamten Anpflanzungen gekümmert hat.

Der Dingdener Frei­badverein hat seinen beim sogenannten Einheitsbuddeln 2019 gespendeten Baum verloren. Er wurde Opfer eines Unfalls. Am Dienstagabend war ein Autofahrer auf Kollisionsfahrt in dem ländlichen Dingdener Bereich auch durch die Absperrung des im letzten Jahr gepflanzten Wäldchens an der Ecke Uhlandsweg/Höingsweg gebrochen, hatte den Baum aufgeschlitzt und Teile der Blumenwiese umgewühlt. „Sehr schade, ich hoffe, die Stadt pflanzt nach“, sagte Helmut Wisniewski vom Freibadverein. Sie wird es tun, keine Bange.