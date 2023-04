Zusammenprall auf Landstraße 59-Jähriger bei Unfall in Wesel schwer verletzt

Zum Unfallhergang ist inzwischen Folgendes bekannt: Demnach hatte der Fußgänger, der als Sicherungsposten für eine querende Bahn die B8 sperren wollte, die Fahrbahn überqueren wollen. Dabei wurde der 59-jährige Mann aus Duisburg von einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wesel übersehen, die auf der B8 aus Wesel kommen in Fahrtrichtung Flüren unterwegs war. Die Frau fuhr den 59-Jährigen an. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und kam nach einer Stabilisierung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus.