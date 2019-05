Nach fehlgeschlagenem Ausweichmanöver : Ein Unfall sorgt für zwei Einsätze

Der bereits am Vormittag verunglückte Wagen verwirrte später andere Verkehrsteilnehemr, die unwissentlich erneut Rettungskräfte alarmierten. Foto: Bludau

Schermbeck Ein bereits am Donnerstagvormittag (Christi Himmelfahrt) passiertes Verkehrsunglück auf der B 58 in Schermbeck rief am Nachmittag, also Stunden nach dem eigentlichen Unfall, erneut Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan.

Zunächst kam es nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem Unfall auf der Freudenbergstraße zwischen Schermbeck und Dorsten. Dort verunglückte ein Schermbecker mit einem VW Amarok, da er einem Tier ausweichen wollte, das die Straße überquerte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und blieb danach auf einem angrenzen Feld liegen. Der Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Anschließend folgten private Bergungsversuche des Fahrzeuges. Diese schlugen aber insoweit fehl, dass der stark beschädigte Wagen, zwar aus dem Feld heraus und näher zum Straßengraben gezogen werden konnte, nicht aber wieder zurück auf die Straße kam. Diese Bergung wurde dann abgebrochen und eine Fachfirma damit beauftragt. In der Zwischenzeit blieb der beschädigte Wagen an der Unfallstelle zurück. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer bemerkten die ungesicherte und augenscheinlich frische Unfallstelle und wählten den Notruf, da sie dachten, es wären Menschen in Not. Deshalb erschienen erneut Rettungskräfte mit einem Großaufgebot. Neben mehreren Löschfahrzeugen der Feuerwehr, auch Streifenwagen, Rettungswagen und ein Notarzt. Erst jetzt stellte sich heraus, dass es bei dem Unfall um das Ereignis vom Vortmittag handelte. Nun warteten Polizei und Feuerwehr auf den Abschleppdienst und sperrten für die Bergung die Straße. Teile der Feuerwehr, aber auch Rettungsdienst und Notarzt rückten in der Zwischenzeit wieder ab. Die Sperrung der B 58 in dem Bereich sorgte für Staus in beiden Fahrtrichtungen.

(blu)