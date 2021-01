Unfall in Schermbeck : Rentner fährt mit Auto in Schaufenster

Schermbeck Der Schaden an Haus und Fahrzeug dürfte groß sein, der Senior aus Dorsten verletzte sich bei dem kuriosen Unfall nach Angaben der Polizei leicht.

Einen nicht gerade alltäglichen Unfall gab es am Montagmittag in Schermbeck. Ein 84-jähriger Fahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto und fuhr daraufhin in das Schaufenster eines Drogeriemarktes an der Mittelstraße.