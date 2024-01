In Schermbeck-Gahlen Fahrerin (69) nach Unfall mit Hubschrauber in Klinik

Nach Angaben der Polizei war der Wagen der Eheleute, der auf der Oestricher Straße in Richtung Dorsten unterwegs war, gegen kurz vor 8.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Von dort wurde das Fahrzeug auf den Grünstreifen geschleudert. Beide Insassen wurden in dem Unfallfahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Fahrerin und ihren 73-jährigen Mann aus dem Wrack bergen. Der nur leicht verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau hingegen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach Ende der Unfallaufnahme reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn, so dass gegen 11.15 Uhr die Sperrung der zuvor komplett gesperrten Oestricher Straße aufgehoben werden konnte.