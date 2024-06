Kurioser Verkehrsunfall Hamminkelnerin kracht mit Auto in Supermarkt

Der Supermarkt war geöffnet und voller Kunden. Glücklicherweise hielt sich aber niemand in dem betroffenen Bereich auf, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Alle Kunden und auch die Autofahrerin selbst blieben unverletzt. An Gebäude und Auto entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache zu klären.