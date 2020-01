Unfall in Dingden : Bus erfasst 94-Jährigen im Krankenrollstuhl

Polizeieinsatz in Dingden am Donnerstag. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dingden Der Busfahrer (71) wollte noch ausweichen auf ein Feld, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der Unfall geschah am Donnerstag.

Schwerer Unfall in Dingden am Donnerstag gegen 14 Uhr: Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde ein 94-jähriger im Krankenfahrstuhl von einem Bus erfasst. Der 94-Jährige wollte die Bocholter Straße im Kreuzungsbereich zur Straße Poterey/Finkenberg überqueren. Ein 71-jähriger Busfahrer aus Uedem bremste zwar noch und wich nach rechts in ein Feld aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 94-Jährige verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus verbleiben, der 71-Jährige sowie ein 20-jähriger Fahrgast aus Bocholt erlitten leichte Verletzungen. Bis 16 Uhr war die Kreuzung gesperrt.