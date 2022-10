Tier fliegt 50 Meter weit : Autofahrer stößt mit ausgewachsenem Hirsch im Kreis Wesel zusammen

Schermbeck Wildunfälle sind gefährlich. Ein Unfall in Schermbeck ging für den Fahrer eines Autos glimpflich aus, das Tier allerdings starb. Die Polizei gibt Tipps zum Verhalten in Gebieten mit Wildwechsel.

Am Montagmorgen gegen fünf Uhr riefen Ersthelfer an einer Unfallstelle Rettungsdienst und Polizei nach Altschermbeck. Das teilt die Polizei mit. An der Freudenbergstraße war ein Autofahrer aus Gescher mit einem Hirsch zusammengestoßen.