Vier Menschen im Krankenhaus Auto überschlägt sich auf Landstraße bei Hamminkeln

die Polizei in Hamminkeln bearbeitet derzeit einen schweren Verkehrsunfall. Am Dienstag, gegen 18.50 Uhr, war der Behörde zufolge ein 19-jähriger Mann aus Hamminkeln mit einem PKW den Schlootweg aus Ringenberg kommend in Fahrtrichtung Van-de-Wall-Straße unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich.