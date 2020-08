In Strudel geraten : Wehr rettet 15-Jährigen aus der Lippe

Wesel Die Feuerwehr hat am Montagabend einen Jugendlichen aus der Lippe gerettet. Der 15-Jährige war beim Baden in einen Strudel geraten und drohte abzutreiben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, badeten zwei 15-jährige Jugendliche aus Wesel am Montag gegen 21.30 Uhr in der Lippe. Etwa 50 Meter von der Lippebrücke der B 8 in Wesel entfernt geriet einer der beiden Jungen in einen Strudel und wurde durch die Strömung in Richtung Rhein abgetrieben.