Unfall und Stau auf der B 58 Lkw verliert Ladung kurz vor der Weseler Rheinbrücke

Seit 6.40 Uhr stockt es auf der B 58 in Wesel. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Lkw kurz vor der Rheinbrücke bei Wesel-Büderich seine Ladung verloren. Der 36-jährige Fahrer war am Donnerstagmorgen mit seinem Laster von Büderich kommend nach rechts in Richtung Rheinbrücke abgebogen.