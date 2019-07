Kreis Wesel : Unbeschwerte Ferienzeit an der Nordsee

Die Gestaltung der Gottesdienste samstags und sonntags in der Kirche auf Ameland gehört zu den Aufgaben des Pastoralteams. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Bischöfliche Pressestelle/Ann-Christin Ladermann

Kreis Wesel Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben begonnen – und damit auch die Ferienfreizeiten. Die wohl bekannteste findet jährlich auf Ameland statt. Mehr als 5000 Kinder und Jugendliche werden in diesem Jahr erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(acl) Sommer, Sonne, Meer: Mehr als 5000 Kinder und Jugendliche aus dem Bistum Münster nehmen in den Sommerferien an Freizeiten auf der niederländischen Nordseeinsel Ameland teil. Doch nicht nur in den Ferienlagern, auch beim Pastoralteam und den Maltesern aus dem Bistum sind in den vergangenen Wochen Vorbereitungen auf Hochtouren gelaufen.

Während der nordrhein-westfälischen Sommerferien kümmert sich ein Pastoralteam um sämtliche Anliegen von rund 70 Ferienlagern. 13 junge Erwachsene übernehmen in drei Teams die inhaltliche und musikalische Gestaltung der Gottesdienste, beraten in Notsituationen und Konflikten und bringen die einzelnen Feriengruppen miteinander in Kontakt, beispielsweise zur Planung von gemeinsamen Aktivitäten.

Das Pastoralteam im vergangenen Jahr bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes auf Ameland (v.l.): Tobias Freyhoff, Sarah Tammen, Vanessa Wille, Pastor Karsten Weidisch und Hendrik Roos. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Bischöfliche Pressestelle/Ann-Christin Ladermann

Info Weitere Informationen über das Ferienwerk Homepage Weitere Informationen zum Katholischen Ferienwerk Ameland gibt es im Internet unter www.katholisches-ferienwerk-ameland.eu.

Die Malteser aus dem Bistum Münster sind in den sechs Ferienwochen mit 23 Personen auf der Insel, ebenfalls aufgeteilt in drei Teams, und kümmern sich um die kleinen und großen Verletzungen, die während einer Freizeit auftreten können. Alles ehrenamtlich, so wie auch die vielen Betreuer und Kochteams, die die Kinder auf die Insel begleiten.

Pastor Karsten Weidisch aus Münster ist die gesamte Zeit der Sommerferien am Ort. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Bischöfliche Pressestelle/Ann-Christin Ladermann

Im Mittelpunkt der Arbeit des Pastoralteams stehen die Gottesdienste. Samstags und sonntags gibt es das Angebot für Lagergemeinschaften und Inselgäste in der St.-Clemens-Kirche in Nes, jeden Dienstag für die Kochteams von Ferienlagern im Haus des Pastoralteams. Darüber hinaus haben viele Lager schon für interne Gottesdienste angefragt. „Etwa 60 werden es in den sechs Wochen wohl werden“, sagt Pastor Karsten Weidisch.

Der Geistliche aus der Pfarrei St. Joseph Münster-Süd ist die gesamten sechs Wochen im Pastoralteam dabei. Er ist Vorsitzender des Katholischen Ferienwerks Ameland, dessen Vorstand personell und finanziell vom Bistum Münster unterstützt wird. Weidisch sieht in den Gottesdiensten gerade in dieser Zeit eine Chance. „Durch eine zeitgemäße, lebendige Gestaltung mit vielen kreativen und musikalischen Elementen wird Kirche für die Kinder und Jugendlichen positiv erfahrbar“, ist er überzeugt.

Regelmäßige Lagerbesuche und miteinander ins Gespräch kommen, das gehört für das Pastoralteam dazu. „Vernetzungsarbeit ist besonders wichtig“, weiß Weidisch. Erkennbar sind er und sein Team auf der Insel an einheitlichen roten T-Shirts und Jacken, die in diesem Jahr besonders strahlend wirken: Dank einer Spende der Firmen Elektro Koopmann und Quick Stick in Cloppenburg konnten die Ehrenamtlichen mit neuer Dienstkleidung ausgestattet werden.

In dem Haus am Strandweg in Buren, wo das Pastoralteam während der Ferien wohnt, können Verantwortliche von Ferienlagern außerdem Materialien ausleihen. Neben bekannten Outdoor-Spielen erfreuen sich besonders die sogenannten Bubble-Balls großer Beliebtheit. Weil die aufblasbaren Riesenbälle besonders empfindlich sind, gab es im vergangenen Jahr einen Verlust von fünf Bällen.

„Der Verein ‚Bewegen hilft‘ aus Xanten hat uns eine Spende in Höhe von 2000 Euro zukommen lassen, von denen wir sechs neue Bälle anschaffen konnten“, freut sich Weidisch. Die Nachfrage sei auch in diesem Jahr ungebrochen: Die insgesamt zehn Bälle im Bestand seien bereits jetzt fast täglich von jeweils zwei Lagern reserviert. Neu im Programm hat das Pastoralteam eine interaktive Schnitzeljagd, auch Actionbound genannt, durch den Ort Nes. Dafür können sich die Ferienlager-Teams fünf I-Pads ausleihen.

(acl)