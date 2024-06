Polizei in Wesel sucht Zeugen Scheiben von historischem Zug eingeworfen

Bei der beschädigten Lokomotive und den beiden Waggons handelt es sich um Fahrzeuge des Vereins Historischer Schienenverkehr. Zu finden sind sie auf dem Abstellgleis an der Karl-Jatho-Straße unweit der Weseler Rheinpromenade und des Flugplatzes Römerwardt. Nach Angaben der Polizei müssen die Täter die Scheiben der Fahrzeuge schon in der vergangenen Woche eingeschlagen haben. Entdeckt wurde die Tat am Samstag, 8. Juni. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 0281 1070 anzurufen.