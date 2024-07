Polizei hofft auf Zeugen Unbekannte stehlen Kupferkabel von zwei Baustellen in Wesel

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem mit Stabmattenzäunen eingefriedeten Baustellengelände am Hansaring. Auf dem Gelände entwendeten sie dann mehrere Meter Kupferkabel. Aufgrund der Menge müssen die Täter die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben, vermutet die Polizei. Ebenfalls am Wochenende schlugen Täter auf einer Baustelle an der Doelenstraße in der Innenstadt zu. Auch hier entwendeten der oder die Täter Kupferkabel. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft nun, dass sich mögliche Zeugen der Taten unter 0281 1070 melden.