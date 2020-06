In Hamminkeln-Wertherbruch : Defibrillator aus Sparkasse gestohlen

In Hamminkeln-Wertherbruch

Wertherbruch Bislang unbekannte Täter haben aus dem Vorraum der Sparkassen-Filiale an der Schulstraße in Wertherbruch den dort aufgehängten Defibrillator gestohlen. Nun werden Zeugen der Tat gesucht.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge den Diebstahl am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr festgestellt und die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt. Wann der oder die Diebe das Gerät gestohlen haben, ist der derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hamminkeln unter der Rufnummer 02852 966100 entgegen. Der Defibrillator war Ende 2015 mit Hilfe vieler Wertherbrucher Vereine und der Sparkasse angeschafft worden.