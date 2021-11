Fußgänger bewahrt Autofahrer vor Unfall : Unbekannte spannen Drahtseil über Schillwiese

Wesel Ein Fußgänger entfernte das Hindernis in letzter Sekunde. Es hätte nicht viel gefehlt, und ein Autofahrer wäre dagegen geprallt.

Am Mittwoch gegen 22.14 Uhr bemerkte ein Fußgänger ein Drahtseil, das quer über die gesamte Fahrbahn der Straße Schillwiese gespannt war. Der junge Mann war an diesem Abend mit Freunden unterwegs gewesen.

Vor der Rechtskurve in Richtung Schilldenkmal bemerkte er das Seil. Es war links an einem Baustellenfahrzeug und rechts an einem Bauzaun in Brusthöhe befestigt worden. Der junge Mann entfernte das Seil gerade noch rechtzeitig. Wenige Sekunden später wäre ein Autofahrer, der gerade die Straße Schillwiese befuhr, gegen das Hindernis geprallt.