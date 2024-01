In Wesel-Büderich Unbekannte brechen Tresor in Schnellrestaurant auf

Wesel-Büderich · Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Schnellrestaurant an der Weseler Straße in Wesel-Büderich eingebrochen.

08.01.2024 , 13:30 Uhr

Die Polizei hofft, dass ich mögliche Zeugen des Einbruchs melden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort öffneten sie einen Tresor und nahmen Geld mit. Über die Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht. Von den Tätern fehlt bislang noch jedes Spur. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 zu melden.

(kwn)