Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen mehrere Autos in Wesel auf

Unbekannte haben am Wochenende in Wesel mehrere Autos beschädigt und Wertgegenstände aus den Pkw entwendet. Nach Angaben der Polizei haben die bislang unbekannten Täter die Scheiben von Fahrzeugen, die in Flüren auf der Reeser Landstraße, der Finkenstraße und der Mozartstraße abgestellt waren, eingeschlagen und dann zurückgelassene Taschen oder Portemonnaies erbeutet.