Polizei hofft auf mögliche Zeugen Einbruch in Evangelische Kirche Hamminkeln

Hamminkeln · Bislang unbekannte Täter sind in Hamminkeln in die Evangelische Kirche an der Marktstraße eingebrochen. Die Polizei hofft nun, dass sich mögliche Zeugen der Tat melden.

25.01.2024 , 11:42 Uhr

Die Polizei untersucht derzeit, ob in dem Gotteshaus etwas gestohlen wurde. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wann genau die Einbrecher die Holztür des Gotteshauses aufgehebelt haben, steht noch nicht fest. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Tat zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, geschehen sein muss. Die Täter haben mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Ob sie etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 anzurufen.

(RP)