Schwere Entscheidung für Jury : Das sind die Gewinner des Klimaschutzpreises in Hamminkeln

Dirk Krämer (l.) und Bürgermeister Bernd Romanski (r.) übergaben die Klimaschutzpreise im Ratssaal. Foto: Stadt Hamminkeln

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln und der Versorger Westenergie haben jetzt die drei besten Projekte für den Klimaschutzpreis ausgewählt. Sie loben die Bandbreite und die Qualität der Ideen. Wer die Gewinner sind und wie hoch das Preisgeld ist.

Von Thomas Hesse

Der Klimaschutzpreis stellt alljährlich die wachsenden Bemühungen um klimapolitische Projekte vor Ort in den Mittelpunkt. Das Thema ist gewachsen. So sehr, dass die Stadt und das Unternehmen Westenergie, das das Preisgeld ausschüttet, vor einer immer größeren Aufgabe bei der Gewinnerauswahl stehen. Denn die Bandbreite und Qualität der Bewerbungen sei mittlerweile so groß, dass ein Kriterien-Katalog benötigt wurde, um die Vergabe zu schaffen, heißt es. Trotz der vielen Arbeit sind Bürgermeister Bernd Romanski und Kommunalberater Dirk Krämer von Westenergie froh, dass sich das Preisverfahren so sehr etabliert hat. Die Stadt, so Krämer, steche damit hervor.

Aus Sicht von Westenergie zeigen die sieben eingegangenen Bewerbungen das große Engagement der Hamminkelner Bürger sowie Unternehmen. Ihnen geht es um den lokalen Fortschritt im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes. Die Preise gingen an Oliver Duhr von der Firma DuSolaris aus Dingden, Silke Noltenhans vom Kreativhof Lehmberg und das Ehepaar Sabine Lage-Rüsken und Ralf Rüsken. Das Preisgeld beträgt insgesamt 2500 Euro.

Info Kein Bewerber geht leer aus Preis Eine Jury aus Vertretern der Kommune und von Westenergie ermitteln die Gewinner. Voraussetzung ist, dass das Projekt dem Allgemeinwohl dient. Das Besondere: Keiner der Bewerber geht leer aus. Erhält ein Bewerber keine Auszeichnung, gibt es einen Sachpreis. Projekt Westenergie ermittelt seit 2018 zudem den Klimaschutzhelden des jeweiligen Jahres. Aus drei außergewöhnlich gelungenen Ideen stimmt das Publikum per Online-Wahl über das Gewinnerprojekt ab.

DuSolaris gewann den Westenergie Klimaschutzpreis und damit ein Preisgeld in Höhe von 1250 Euro. Das Unternehmen hatte mit dem Projekt überzeugt, beim sogenannten Photovoltaik-Warmwasserbereitungs-System elektrische Heizstäbe in vier Mehrfamilienhäusern einzubauen, die im zentralen Warmwasserspeicher durch Photovoltaik mit Energie gespeist werden. Der gewonnene Gleichstrom aus den Solarmodulen wird direkt zur Erwärmung des Warmwassers genutzt. Selbst bei Stromausfall funktioniert das System auch unabhängig vom Stromnetz und kann Warmwasser bereitstellen. Pro Jahr werden damit rund 4,15 Tonnen CO 2 eingespart.

Den zweiten Platz und damit 750 Euro erhielt der Kreativhof Lehmberg für das Projekt „Färbergarten“. Das globale Netzwerk von sevengardens ermöglicht nachhaltige Erziehung und Bildung in Sachen Naturschutz, Entwicklungshilfe, Stärkung von Frauen und Mädchen sowie internationale Beziehungen. Zudem plant der vielseitige Kreativhof die Weiterentwicklung der dazugehörigen Imkerlehrwerkstatt sowie die Gestaltung der eigenen, öffentlich zugänglichen Themengärten.

Platz drei und damit 500 Euro Preisgeld gingen an das „Storchennest Kesseldorf“. 2021 war dort eine Fahrradreparaturstation für den Tourismus in Hamminkeln aufgebaut worden. Zusätzlich werden ausschließlich regionale Getränke aus Glasflaschen angeboten, um Müll zu reduzieren. Zukünftige Planungen des Storchennests umfassen außerdem die Installation von Bienenfutterautomaten, die mit kleinen Saatkugeln gefüllt sind.