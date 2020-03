Neues System in Schermbeck : Tonnen-Umrüstung startet am Montag

In Schermbeck gibt es eine Neuregelung für die Mülltonnen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Schermbeck Der Einbau der Identifikations-Chips und Barcode-Aufkleber in die Restmüll- und Biotonnen der Gemeinde Schermbeck beginnt ab Montag. Dies hat die Gemeinde Schermbeck am Freitag mitgeteilt. Damit diese Arbeiten möglichst problemfrei und ohne Verwechselung erfolgen können, sollen die Bürger in Schermbeck einige Dinge beachten.

Alle Eigentümer der von der Maßnahme betroffenen Grundstücke sind angeschrieben worden. Dieses Anschreiben enthalte, so teilt die Gemeinde mit, am Ende der ersten Seite aus drucktechnischen Gründen immer vier ablösbare Etiketten. Passend zu dem jeweiligen Grundstück sind die Etiketten mit folgenden Angaben bedruckt: Straße, Hausnummer, Kennzeichen zur Abfallart, Behältervolumen und Behälternummer. Die Kennzeichen zur Abfallart haben folgende Bedeutung: BA für Bioabfall bzw. RA für Restabfall. Die vier nachfolgenden Ziffern kennzeichnen das Behältervolumen. Die Kennzeichnung „BA0120“ beschreibt somit einen Bioabfallbehälter mit 120 Liter Volumen. Nur diese Angaben sind durch den Eigentümer zu kontrollieren. Eventuelle Unstimmigkeiten sollten mit der Firma Drekopf geklärt werden.

Alle angeschriebenen Personen werden gebeten, nur die mit einem Gefäßvolumen und einer Gefäßnummer bedruckten Etiketten vor dem 23. März auf den Deckel ihres jeweiligen Müllgefäßes zu kleben, um Verwechselungen bei der Chip-Ausstattung zu vermeiden. In der Woche, in der die Müllbehälter mit den Chips ausgestattet werden, befestigt die Firma Drekopf bei der Gefäßentleerung einen Anhänger an der Mülltonne. Neben weiteren Informationen weist er darauf hin, dass die entleerten Gefäße nicht sofort hereingeholt werden dürfen. Vielmehr sollen die Gefäße für die nachfolgenden Mitarbeiter der Firma Drekopf stehen bleiben, damit sie die Chipmontage nebst dem Aufkleben der Barcodes vornehmen können. Erst wenn sich der Barcodeaufkleber auf dem Behälter befindet (am Rumpf), kann das Müllgefäß hereingeholt werden.

Info Sofern im Einzelfall ein Etikett fehlen oder das Informationsschreiben nicht eingegangen sein sollte, wenden Sie sich bitte ausschließlich an die Firma Drekopf, Telefon: 0281 473692-37, oder E-Mail: dispo-voerde@drekopf.de.

(RP)