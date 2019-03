Musikalische Schüler: Umjubeltes Schulkonzert

Wesel Musikalische Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums traten im Bühnenhaus auf.

Das Konzert begann mit „Don’t stop me now“, einem Song von Freddie Mercury (Queen), gestaltet vom Schulchor, der BB Combo und der Musical-AG. Ob Chor, Musical-AG, Orchester, Junior-Band, Drumheads oder Big-Band – alle machten ihre Sache gut. Die Schüler der Musical-AG sangen ein Medley aus dem Musical „Grease“ und brachten einen Ausschnitt aus „Der große Gatsby“, szenisch sehr schön mit Kostümen der 30er Jahre dargestellt mit Gesang und tänzerischer Leistung. Erfolgreich war auch die Big-Band, die einen großen Teil des Konzerts ausmachte. Tolle Arrangements amerikanischer Komponisten, schöne Solo-Einlagen und Gesang wurden gefeiert. Das Schul-Orchester spielte unter anderem „Die Moldau“ von Smetana sowie „Music from La La Land“.

Die Musik an diesem Abend war sehr vielseitig, ob nun Jazziges, Klassisches, Kinofilm-Musik, Soul, Musical oder reine Rhythmusmusik – es war schön, den Musikern zuzusehen. Die Drumheads beispielsweise trommelten, was das Zeug hielt. Sämtliche Schlaginstrumente wie Bongos, Xylophon und Schlagzeug sorgten für temporeiche, laute Musik und waren südamerikanisch angehaucht.

Die Schüler waren ebenso begeistert und kündigten einen nicht vorgesehenen Programmpunkt an. „The show must go on“ von der Gruppe Queen war ein Dankeschön an alle. Mit Michael Bublés „Sway“ kamen alle 150 Akteure auf die Bühne und verabschiedeten sich vom Publikum.